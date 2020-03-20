تكثيف التفتيش على المؤسسات بأم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام)

وجه الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، بتكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات والمنشآت للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والتي تتمثل في الأماكن التي يتم التعامل فيها مع المواد الغذائية والمخيمات الصحراوية والترفيهية وأندية اللياقة البدنية والصالونات الرجالية والنسائية وقاعات الأفراح والمناسبات والحدائق والمتنزهات وجميع المقاهي والمطاعم ودور السينما.

جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، الاجتماع الموسع لقطاع حماية البيئة والسلامة العامة وقطاع الخدمات المساندة وقطاع النقليات والخدمات العامة بالدائرة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل إدارات البلدية والواجب العمل بها للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».