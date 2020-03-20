عجمان تلزم مراكز التسوق والبنايات السكنية والتجارية بالتعقيم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان التعميم رقم 4 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة في الإمارة، حيث تقرر إلزام أصحاب مراكز التسوق البالغ عددها 40 مركزاً والأبراج السكنية والتجارية بأهمية المتابعة الدورية والالتزام بكافة النشرات الإرشادية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والقيام بعمليات التعقيم.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: إنه تم تنفيذ حملات توعوية وإجراءات وقائية، منها النزول الميداني على المنشآت الغذائية الكبيرة ومتابعة عمليات التطهير والتعقيم وكيفية تنفيذها وفق الاشتراطات الصحية، وذلك تنفيذاً للتعميم الذي تم إصداره حول الإجراءات الوقائية في المنشآت ومواصلة العمل ضمن خطة التفتيش.

كما تم تنظيم حملة على المقاهي على مدار يومين والنزول بشكل مستمر على المنشآت والتأكد من التزامها بالتطبيق ومتابعة الشكاوى التي ترد من مركز الاتصال. وتستمر عملية التفتيش على مدار أربع وعشرين ساعة، لافتاً إلى أهمية التزام أصحاب المنشآت الغذائية ومراكز التسوق وأصحاب البنايات السكنية والتجارية بتطبيق أعلى المعايير لبرامج النظافة والتعقيم وتطهير الأسطح والأدوات والأبواب والمصاعد وأجهزة الدفع الإلكتروني، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد الحوسني مخالفة بعض المنشآت غير الملتزمة وإغلاق بعضها، كما تم استحداث مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي للمنشآت الكبيرة والمستهدفة بحيث يتم إشراكهم ضمن المسؤولية المجتمعية، وإطلاعهم على المستجدات.

وكشف الحوسني أنه سيتم إصدار تعاميم أخرى وقائية على المنشآت الغذائية كتعميم استبدال الأكواب والصحون التي تستخدم مرة واحدة وتوفير قوائم معتمدة في الدولة للمواد الكيميائية التي تضمن فعاليتها للقضاء على الفيروس ونشرها على المنشآت.