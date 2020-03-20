مبادرة لتوصيل الدواء لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «نوصلكم... لا تشيلون هم»، والرامية لتوصيل الدواء إلى المنزل، حرصاً منها على سلامة وصحة المتعاملين معها، وتقديم رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتماشياً مع معايير دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بشأن خدمة تسليم الأدوية لمنازل المرضى.

وقال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تنفيذياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار حرص سموه على سلامة المواطنين، وانسجاماً مع الجهود الوطنية، التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.

مرحلة أولى

وأوضح أن مبادرة «نوصلكم.. لا تشيلون هم» تستهدف في المرحلة الأولى كبار المواطنين، الذين يعاونون من الأمراض المزمنة وفي المرحلة الثانية سوف تشمل مراجعي عيادة الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم .

توجيهات

من جانبه، أكد علي النعيمي المدير العام لشركة «توزيع» أن مبادرة «نوصلكم.. لا تشيلون هم» تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة كبار المواطنين، وتوصيل كل ما يحتاجون إليه من الدواء، لتخفيف العبء عنهم والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.