عمار النعيمي: نشهد ظروفاً استثنائية تتطلب العمل بتناغم

المصدر: عجمان- البيان

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، لفريق عمله في حكومة عجمان عبر اتصال هاتفي يستنهض به هممهم وعزائمهم لتجاوز المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم: «إخواني وأخواتي فريق عملي في حكومة عجمان، فخور بكم وأجدكم تقفون جميعاً صفاً واحداً بعزيمة واحدة لمواجهة التحدي الذي يمر به العالم، نشهد ظروفاً استثنائية، تتطلب العمل بتناغم وانسجام، لنتخطى هذه المرحلة، وسوف نتجاوزها بجهودكم المخلصة وتعاونكم بإذن الله.. وستبقون دائماً رهاني الأكبر في أفضل الظروف وأصعبها، دمتم بصحة وسلامة أنتم وأحبابكم وحفظكم الله ووفقكم لخدمة شعبكم ووطنكم الغالي».