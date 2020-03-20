حمدان بن مبارك يؤكد دعم المؤسسة الوطنية للسياحة لجهود الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، دعم المؤسسة لجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإعفاء جميع مؤجري المحال التجارية والمطاعم المؤجرة بالفنادق التي تملكها المؤسسة من القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر. وقال معاليه: «ندعم في المؤسسة اليوم كل ما يصب في صالح خدمة الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه والمحافظة على صحة المجتمع وسلامته».. مشيراً إلى أن المؤسسة تضع جميع غرف فنادقها التي تملكها في خدمة النداء.