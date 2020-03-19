الأرصاد يتوقع تعمق المنخفض الجوي وسقوط أمطار رعدية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشهد أغلب مناطق الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بتشكل السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الشدة وذلك نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يتخللها بعض السحب المنخفضة المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي يوم غد «الجمعة» حتى يوم الأحد المقبل مع زيادة كمية الرطوبة في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تطور السحب ليتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا على بعض المناطق.

وسقطت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على الشارقة وأم القيوين والطويين بالفجيرة ورأس الخيمة، كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على المرفأ وأبوظبي وما حولها والمصفح وبني ياس والمفرق والشوامخ وطريف ومدينة زايد ومنطقة الظفرة عموما وكانت خفيفة في الطوية واليحر والسلامات بالعين والمشرف في أبوظبي والبطين وعلى طرق أبوظبي ـ العين، وسويحان ـ القوع والوقن ـ العين ومناطق أخرى.

كما يتوقع المركز الوطني أن يكون طقس الجمعة غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم السبت غائما مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

ويوم الأحد يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا مع سقوط أمطار يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق متفرقة خاصة شمالا وشرقا، وتزداد الرطوبة خلال الليل وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س أحيانا، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتخف الحالة الجوية تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين ليكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحا.