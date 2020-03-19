"زايد للإسكان" يطلق أغنية "كلنا في البيت " لمواجهة تداعيات كورونا المستجد

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان أغنية "كلنا في البيت "، التي تأتي كمساهمة منه في مبادرة #كلنا_في_البيت، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للبرنامج، وإيمانه بأهمية دوره الإيجابي تجاه أفراد المجتمع للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيما كتب كلمات الأغنية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ولحنها الملحن الإماراتي خالد ناصر، ومن أداء مجموعة الإمارات.

وأكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي لـ"البيان" أن المسؤولية تقع علينا جميعا في الاستجابة لمتطلبات تجاوز أزمة فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال الالتزام في عدم الخروج من المساكن إلا للضرورة ، فيما ثمن معاليه الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في احتواء الأزمة والتعامل معها بأعلى مستوى من الجاهزية.

وأضاف معاليه بأنه على ثقة من مردود هذه الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية، وأعرب عن فخره بالتضافر الذي تشهده الدولة على جميع المستويات، مشيرا إلى أن برنامج زايد للإسكان بدأ منذ هذا الأسبوع في تطبيق نظام "العمل عن بعد" عن طريق تقديم كافة خدماته عبر الموقع الإلكتروني ، مؤكدًا أن كافة الخدمات الإسكانية يمكن الحصول عليها عن طريق هذه الخدمات .