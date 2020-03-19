وزارة الخارجية تخصص رقماً للرد على استفسارات أصحاب الإقامات المتواجدين خارج الإمارات

المصدر: وام

خصصت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الرقم 0097124965228 للرد على كافة استفسارات حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة إضافة إلى تقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة و ذلك تزامنا مع البيان الصادر بشأن قرار الدولة " تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الإمارات ابتداء من اليوم " الخميس " في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا و لمدة اسبوعين قابلة للتجديد حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا و كاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة وذويهم وأقاربهم المتواجدين في الدولة ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى وضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .