المصدر: البيان الإلكتروني

تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا ، أتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة واعتباراً من الاحد 22 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس المرور الاتحادي الذي عقد برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس بحضور العميد المهندس حسين أحمد الحارثي نائب الرئيس وجميع الأعضاء.