إماراتي يرد 4 ملايين درهم قيمة حجوزات صالات الأفراح في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

رد رجل الأعمال الإماراتي فهد الشيراوي في رأس الخيمة 70% من قيمة حجوزات صالات الأفراح التي تم حجزها من قبل الشباب المقبلين على الزواج، خلال الفترة من شهر نصف مارس وحتى شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع المبالغ التي تم ردها 4 ملايين درهم.

وأوضح الشيراوي، أن 30% من أصحاب الحجوزات فضلوا عدم استرداد قيمة الحجوزات وإيداعها لحين السماح بإعادة إقامة الأعراس من جديد خلال الفترة المقبل، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن المبادرة التي أطلقها خلال الفترة الماضية استجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مكاتب الحجوزات لصالات الأفراح قامت بالتواصل مع العائلات لاسترداد جميع المبالغ المسددة بدون خصم أية رسوم عليهم، أو السماح لهم بترك قيمة الحجوزات كأمانة في حين رغبتهم بتعديل موعد الحجز خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والالتزام بكل ما يطلب منا كواجب يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.

وأكد الشيراوي، أن تلك المبادرة تكشف معدن المجتمع الإماراتي في التسابق لرد الجميل للدولة، ودعم مبادرات القيادة الرشيدة التي وفرت كافة الإمكانيات للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، بهدف تحفيز وتشجيع كافة أفراد المجتمع على تقديم مساهماتهم ومبادراتهم لدعم تلك الجهود الحكومية، مؤكداً أن صالات الأفراح والعاملين فيها على أتم الاستعداد للقيام بكامل ما يطلب منهم.

وتأتي مبادرة رد قيمة حجوزات صالات الأعراس، ضمن المبادرات التي حرص الشيراوي على إطلاقها خلال الأعوام الماضية، حيث استقبلت صالات الأفراح خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً لاستضافة المتضررين قبل توزيعهم على الفنادق، بالإضافة لتخصيص الخيام الرمضانية التي يمتلكها إلى مراكز لعمليات انقاذ وإيواء المتضررين من الأمطار.