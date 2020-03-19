صحة دبي تتلقى عروضاً بتوفير أبنية وفلل وتجهيزات وسيارات إسعاف من شخصيات مجتمعية

المصدر: دبي -البيان

قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن دولة الإمارات ستظل مثالاً ونموذجاً يحتذى للعطاء، ومنبعاً للقيم الإنسانية النبيلة، التي يتسم بها أهلها، والتي تظهر في كل وقت وحين، وخاصة في هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم واحدة من أكبر المشكلات والتحديات الصحية، التي تفاعل معها أهل الإمارات وشخصيات هذا المجتمع العريق، بكل إيثار، وبادروا بتقديم عطاءتهم وما يملكون دعماً للجهود المبذولة والمساعي المتواصلة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة في هذا الظرف والوضع الصحي الراهن الذي تعيشه بلدان العالم كافة بسبب فيروس كورونا ( كوفيد 19).

وأكد أنه ليس غريباً على رجال المال والأعمال والشخصيات الوطنية أن تبادر بحسها الوطني المسؤول لتوفير المزيد من الخدمات الصحية عالية الجودة لكل من يعيش على أرض الدولة.

ولفت معاليه إلى أن هيئة الصحة بدبي على وجه التحديد تلقت عروضاً كثيرة بتوفير أبنية وفيلات وتجهيزات وسيارات إسعاف خاصة، من شخصيات لها تقديرها واحترامها ومكانتها المجتمعية، كما تلقت عروضاً أخرى بأعمال تطوعية من مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الهيئة تنظر إلى هذا التدفق.. تدفق الخير والدعم والعطاء بكل اعتزاز وامتنان، وتثمن كل المبادرات التي رأى أصحابها أهميتها في مواجهة التحدي العالمي القائم.