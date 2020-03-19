أبوظبي توقف المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزمت دائرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية بما في ذلك المخيمات البرية (سفاري) والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت ، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وشددت الدائرة في بيان صحفي، على انه سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر حرصاً على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق.

وأوضحت أن سيتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علماً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

