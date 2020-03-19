تفويض رؤساء ومديري الدوائر الحكومية برأس الخيمة بشأن ضوابط العمل عن بعد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2020 بشأن تفويض رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالإمارة بإصدار القرارات اللازمة لإجراء بعض المعاملات عن بعد.

ونصَّ القرار، الذي يأتي تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة وتوجهات إمارة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، على وجوب إخطار أمين عام المجلس التنفيذي لرأس الخيمة قبل إصدار الدوائر لأية قرارات بهذا الخصوص لاعتمادها.

ويعكس هذا القرار، الذي يسري مفعوله من تاريخ صدوره، حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على استمرار توفير الخدمات لكافة شرائح المتعاملين وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة لمجتمع رأس الخيمة والعاملين في جميع الجهات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الكفاءة والمرونة في التعامل مع الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تقديم خدماتها الذكية بكفاءة وسرعة عالية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويترافق هذا مع خطوات عملية ملموسة تقوم بها الجهات ومنها تفعيل نظام العمل عن بعد، والتوعية المجتمعية بكيفية التعامل مع المرحلة الحالية، فضلاً عن تزويد مقرات العمل ومراكز الخدمة بكافة المستلزمات والتجهيزات التي تضمن سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.



بلدية رأس الخيمة تُفعّل باقة من الخدمات لضمان استمرارية الأعمال



و أعلنت بلدية رأس الخيمة عن تفعيل باقة من الخدمات المصممة لضمان استمرارية الأعمال اعتباراً من يوم الاحد الموافق 22 مارس 2020، وذلك بهدف تيسير عملية إنجاز المعاملات على الشركاء والمتعاملين.

وقد خصصت البلدية أربعة أرقام هواتف متحركة لتقديم الخدمات الشخصية عبر تطبيق (whatsapp) بحيث يمكن للمتعاملين تقديم المستندات المرفقة بصيغة (PDF) لإنجاز الخدمات، على أن يكون المتعامل مسجل بخاصية الدخول الذكي (Smartpass).

وتم تخصيص أرقام الهواتف المتحركة بحسب الإدارات على النحو التالي:

ت القطاعات والإدارات الهاتف المتحرك



1 قطاع الأراضي والأملاك 5220701-056

2 إدارة التخطيط والمساحة 9978337-054

3 إدارة المباني 5381742-056

4 إدارة الصحة العامة 2181656-056

وأشارت بلدية رأس الخيمة أنه يمكن للمتعاملين التسجيل في خاصية "الدخول الذكي" عبر الرابط: http:selfcare.uaepass.ae، أو من خلال زيارة الأماكن التالية:



1. دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة

2. سفير مول (المدخل الرئيسي)

3. الأسواق الوطنية (الظيت)

4. سوبر ماركت تاج المدينة (المدخل الرئيسي)

5. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب الجزيرة الحمرا)

6. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب أذن)

7. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب الخران )

8. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب شعم)

9. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب رأس الخيمة)

10. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب الرمس)

11. الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (مكتب المنيعي)

12. تسهيل إنجاز خدمات رجال الأعمال (المدخل الرئيسي).



كما قررت بلدية رأس الخيمة تفعيل خدمة التداول العقاري عن طريق المكاتب العقارية المرخصة عبر خاصية الاتصال المرئي، على أن يتحمل المكتب العقاري مسؤولية إثبات الشخصية الاعتبارية للبائع والمشتري.

وأعلنت البلدية عن استمرار تقديم الخدمات للمكاتب الاستشارية والمقاولين عبر الموقع الإلكتروني.



كما نوهت البلدية إلى أن دفع رسوم الخدمات سيتم عن طريق المواقع الإلكترونية التالية:



1. حكومة رأس الخيمة عن طريق الموقع RAK.ae

2. التطبيق الذكي mRAK

ودعت بلدية رأس الخيمة جميع الشركاء والعملاء إلى ضرورة التقيد بهذه الإجراءات والالتزام بها على النحو الأمثل.