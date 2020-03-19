حمد بوعميم : ندعم مجتمع الأعمال بجميع إمكانياتنا

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة تضمن استمرارية خدماتها لمجتمع الأعمال من خلال خدماتها الذكية عبر منصاتها الرقمية المتطورة.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الغرفة وأطلعت عليها "البيان"، أنه وسط التحديات العالمية التي تؤثر على الجميع على المستويين الشخصي والمهني، تؤكد غرفة دبي لأعضائها أن مجتمع الأعمال في دبي يشكل أولويتها القصوى في المرحلة الحالية والقادمة، ونوّه أن الغرفة ستقف إلى جانب التجار والشركات وستدعم مجتمع الأعمال بكل إمكاناتنها خلال هذه الفترة.

وأشار مدير عام غرفة دبي أن هذه الفترة توجب على الجميع اعتماد مفهوم المؤسسات المسؤولة التي تفكر بمسؤولية في موظفيها وعملائها ومجتمعها ووطنها، وهو التفكير الذي تعودنا عليه في شركاتكم ومؤسساتكم باعتباركم رواداً في أفضل الممارسات العالمية المجتمعية والمستدامة. إننا بحاجة الآن إلى التعاضد والتعاون من أجل بث روح إيجابية ومسؤولة في بيئة أعمالنا، فتضافر جهودنا خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقت ملائم لنظهر أن ما يجمعنا في بيئة الأعمال في دبي يتخطى مفهوم الأعمال التقليدي، ليشمل الإيجابية والاستدامة وروح الفريق الواحد القادر على مواجهة التحديات.

ودعا بوعميم مجتمع الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الخدمات الذكية عبر القنوات الرقمية المتنوعة في تطبيق غرفة دبي الذكي أو موقعها الإلكتروني، مؤكداً أن المنصة الذكية للغرفة توفر خدمات تغطي كل متطلبات واحتياجات التجار والشركات والتي تشمل معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية والوساطة وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وغيرها من خدماتنا المتنوعة.

وأوضح بوعميم في الرسالة أن موظفي الغرفة جاهزون عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للإجابة على كل استفسارات الأعضاء ومساعدتهم على استخدام القنوات الذكية لإجراء معاملاتهم. وأضاف : رغم ان بعض موظفينا قد بدأوا بممارسة مهامهم عن بعد، إلا اننا نؤكد لكم أن عملياتنا التشغيلية لن تشهد أي تغيير، وسنكون بنفس الكفاءة والجاهزية كما عهدتمونا دوماً لدعمكم بكل الوسائل والإمكانات المتاحة".

وأكد مدير عام غرفة دبي أن استمرارية الأعمال هي المفتاح لقدرتنا على مواجهة التحديات الحالية، والخروج منها أقوى وأكثر مرونة، وأضاف في رسالته لمجتمع الأعمال: بينما نرى المتغيرات من حولنا في هذه الظروف الاستثنائية، نطمئنكم بأننا في غرفة دبي وضعنا منظومة متكاملة من الإجراءات والأدوات والتقنيات التي تضمن سلامتكم وصحتكم، وتسهل عليكم إجراء معاملاتكم بسهولة ويسر وسرعة.

ودعا بوعميم أعضاء غرفة دبي للالتزام بإرشادات وتوصيات جميع الجهات الحكومية المعنية ومنظمة الصحة العالمية، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية على صعيد النظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات. وكلنا ثقة بقيادتنا الرشيدة وجهودها المباركة والحثيثة وإجراءاتها الاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع، وتحافظ على صحتكم وسلامة عائلاتكم وموظفيكم وجميع أفراد المجتمع.

كما دعا الجميع لتقصي المعلومات الصحيحة حول التطورات الأخيرة المستجدة من مصادرها الرسمية الموثوقة خصوصاً من المكتب الإعلامي لحكومة دبي والهيئات الحكومية المعنية ومنظمة الصحة العالمية، وعدم الإنجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، لأن الشفافية والوضوح هما الشعار الذي ترفعه قيادتنا الرشيدة لإيصال الصورة الواقعية للجميع.

وختم بوعميم رسالته قائلاً : نجدد معكم العهد على ضمان استمرارية أعمالكم وسلاسة كل الخدمات التي نوفرها لمجتمع الأعمال، ونؤكد حرصنا على سلامتكم وصحتكم وأمنكم. هي مرحلة مؤقتة سنتجاوزها بإذن الله، لنعود أقوى وأفضل وأكثر تنافسية.