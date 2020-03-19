سعيد البحري العامري: ننعم بقيادة حكيمة تضع سعادة المجتمع في صدارة أولوياتها

المصدر: أبوظبي-البيان

قال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يصادف يوم العشرين من مارس كل عام: "إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننعم بقيادة حكيمة تضع سعادة المجتمع في صدارة أولوياتها الاستراتيجية ومحور خططها التنموية والنهضوية، إيماناً منها بأن تعميق روح السعادة في المجتمع هو إرساء لقيم الإيجابية والعطاء والتميز، وإعلاء لمصلحة الوطن ومكانته، وهذا ما تجسده مبادرة الحكومة الرشيدة عام 2016 والمتمثلة بتعين وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ضمن فريقها الوزاري، فالسعادة تعزز الانتماء وترسخ الولاء وتعظم حس المسؤولية والمشاركة لدى الأفراد والمؤسسات في مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الوطن وتمكينها بمزيد من الفرص والممكنات، وصولاً للنهوض بمكانة الدولة وتنمية مواردها وقدراتها وتحقيق الريادة لها عالمياً على كافة الصعد والمجالات.

وأكد سعادته أن الإمارات من بين أفضل الدول في العالم التي تستثمر إمكانياتها وتسخر مواردها وجهودها في سبيل إسعاد المجتمع وخدمته، من خلال توفير أفضل سبل العيش لكافة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بمختلف أشكالها، إلى جانب تبني حزم متكاملة من المشاريع والبرامج الإنمائية لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وترسيخ قيم التسامح بين أفراده، للحفاظ على النموذج الحضاري والإنساني للإمارات والذي يعد أحد أبرز سماتها التي أكسبتها مكانتها العالمية المتميزة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة ممثلة بمؤسساتها المختلفة في سبيل رفع المستوى الخدمي وتسهيل رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في الوصول إلى منظومة خدمية ترقى لتطلعات القيادة الحكيمة، من خلال الاعتماد على تطبيق الحوكمة الفعالة كجزء أساس من منظومة الخدمات الحكومية .

وأشار سعادته إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومن منطلق حرصها على خدمة المتعاملين وإسعادهم، وتقديم تجربة فريدة ومتميزة لهم، وإثراء بيئة العمل ببرامج ومبادرات تساهم في تعزيز الجوانب الإيجابية فيها وتحفيز فرق العمل على تطوير مهاراتهم وتحسين كفاءاتهم، بادرت باستحداث إدارة متخصصة بإسعاد المتعاملين وكذلك قسم خاص بإسعاد العاملين، ضمن هيكلها التنظيمي .

وأضاف أن نشر روح السعادة والإيجابية في المجتمع واجب وطني ومسؤولية عظيمة ومهمة سامية يتشارك الجميع في تحملها وتنفيذها، لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي بأفراده ومؤسساته ومن خلال وعيه الكبير وإصراره على البذل والمساهمة والمبادرة في تبني كل ما من شأنه تحقيق الخير للوطن والنهوض برفعته، قادر على تحمل هذه المسؤولية والعمل على تبنيها كنهج مستدام وثقافة راسخة وضرورة مجتمعية، من خلال المساهمة في غرس قيم السعادة والإيجابية وتأصيلها في المجتمع كأسلوب حياة وعلامة بارزة في مسيرة الإمارات موطن السعادة ووطن الريادة وصاحبة المبادرة في مد يد العون لشعوب العالم كافة لدعمهم وإسعادهم.