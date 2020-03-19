شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50‎‎%

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ القيادة العامة لشرطة أم القيوين إجراء تخفيض على المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة ولجميع المركبات بنسبة ( 50‎‎% )، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية اعتباراً من تاريخ 2020/03/20 ولغاية 2020/05/30م ، على أن يكون دفع تلك المخالفات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية فقط.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات: إن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي القيادة العامه لشرطة أم القيوين ، وتبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع، والتسهيل على مالكي المركبات بتعديل أوضاع مركباتهم المنتهية الترخيص وتجديدها وضمان السلامة على الطرق.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات كافة قائدي المركبات، ومستخدمي الطرق بالالتزام التام بأنظمة وقوانين السير والمرور ؛ ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وجعل الطرق أكثر أمناً وأمانًا.

