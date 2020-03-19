هند العتيبة: تغريدات المقيمين تؤكد شعورهم بالطمأنينة وثقتهم بقدرات الإمارات على مواجهة كورونا

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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رصدت هند مانع العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نماذج من تغريدات لمقيمين أجانب في دولة الإمارات عبروا فيها عن ارتياحهم وشعورهم بالأمان في الدولة خلال الأزمة العالمية الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ونشرت العتيبة نماذج من تلك التغريدات في حسابها الرسمي على " تويتر " معلقة: "هذه التعليقات للجاليات المقيمة في الإمارات، أثلجت صدري.. لقد عبروا عن حبهم وثقتهم بحكومة الإمارات وقيادتها في مواجهة فيروس كورونا."

وأكدت العتيبة أن أولوية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها هي أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على ترابها، وقالت: "أنا سعيدة لرؤية هذا التأكيد يترسخ في شعور المجتمع بالطمأنينة."

كلمات دالة:
  • هند العتيبة،
  • فيروس كورونا،
  • وافدين،
  • أجانب
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