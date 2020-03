هند العتيبة: تغريدات المقيمين تؤكد شعورهم بالطمأنينة وثقتهم بقدرات الإمارات على مواجهة كورونا

رصدت هند مانع العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نماذج من تغريدات لمقيمين أجانب في دولة الإمارات عبروا فيها عن ارتياحهم وشعورهم بالأمان في الدولة خلال الأزمة العالمية الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ونشرت العتيبة نماذج من تلك التغريدات في حسابها الرسمي على " تويتر " معلقة: "هذه التعليقات للجاليات المقيمة في الإمارات، أثلجت صدري.. لقد عبروا عن حبهم وثقتهم بحكومة الإمارات وقيادتها في مواجهة فيروس كورونا."

وأكدت العتيبة أن أولوية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها هي أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على ترابها، وقالت: "أنا سعيدة لرؤية هذا التأكيد يترسخ في شعور المجتمع بالطمأنينة."

This made my day. Beautiful messages from the expat community in the UAE, full of love for the country, and feeling of safety here, as we battle Covid-19 . The UAE’s top priority is the wellbeing of its citizens and residents, and i’m pleased to see this felt by the community. pic.twitter.com/ZAD1le6Mef