إنتاج الموسم الشتوي يضمن اكتفاء الأسواق الذاتي 4 أشهر

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أكد عبد الله خلفان الشريقي رئيس جمعية المزارعين في رأس الخيمة، قدرة إنتاج المزارع المحلية خلال الموسم الشتوي، على توفير الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضراوات الزراعية، لفترة تتخطى 4 أشهر قادمة، مؤكداً تكاتف جميع المزارعين على زيادة إنتاج المزارع بأنواعها المختلفة، والعمل ضمن منظومة متكاملة، لتنفيذ توجيهات قياداتنا الرشيدة.

وأكد الشريقي أن المزارعين يقومون بدورهم الوطني في دعم الأسواق بالمنتجات الزراعية الغذائية، وتلبية احتياجات متطلبات المستهلكين اليومية، مؤكداً تجهيز مساحات إضافية من الأراضي والصوب الزراعية، وصولاً إلى المحاصيل المنزلية، في ظل الدعم الحكومي للمزارعين، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج، والإقبال على المنتج المحلي في جميع منافذ البيع.

وأشار إلى أن المزارع المحلية تورد يومياً كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي إلى جميع الأسواق، متوقعاً ارتفاع الإنتاج خلال الفترة القادمة، بعد الاستفادة من موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها دولة الإمارات، والتي ساهمت بشكل إيجابي على القطاع الزراعي، من خلال زيادة مخزون المياه الجوفية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، التي أثرت بالإيجاب في نمو الإنتاج.

أسعار

وأكد الشريقي، ثبات أسعار جميع الخضراوات خلال الفترة القادمة، نتيجة لتلبية المزارعين احتياج الأسواق بشكل مستمر على مدار العام، حيث يتميز المنتج المحلي بالجودة، نتيجة للرقابة الحكومية على أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة في عمليات الزراعة، بالإضافة للحملات التفتيشية على المزارع المحلية بشكل دوري.

وناشد الشريقي، أفراد المجتمع، عدم شراء الخضراوات بكميات كبيرة لتخزينها دون سبب، وخير دليل، استمرار عروض التخفيضات التي تقوم بها متاجر التسوق على المنتجات الزراعية المحلية، نتيجة لتوفر جميع الأصناف بشكل يومي داخلها، بالإضافة لسوق الجسر للبيع بالجملة أو القطاعي، مؤكداً أن الموسم الزراعي الحالي مبشر، مقارنة بالأعوام الماضية، حيث نجح المزارعون في فتح أسواق جديدة داخل الدولة، لتوريد إنتاجهم يومياً.

موسم

وقال المزارع راشد خلفان: إن الموسم الزراعي الشتوي هذا العام، ممتد، ولن ينتهي في موعده، نتيجة لموسم الأمطار، الذي ساهم في استمرار تغذية الآبار الجوفية بالمياه، وتنظيف التربة الزراعية من الأملاح، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يشهد انتعاشاً كبيراً في مختلف أنواع المنتجات الزراعية، بالإضافة لدور الصوب الزراعية في توفير الإنتاج على مدار العام، من الطماطم والكوسا والملفوف والخيار.