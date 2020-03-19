نورة الكعبي: للوطن بدون مقابل

المصدر: (دبي - البيان)

أعادت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عبر حسابها في «تويتر» نشر فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه: «المؤسسة العسكرية في التسعينات عند اجتياح الكويت طلبت عدد سيارات معينة من السوق وذهبنا لشركات مختلفة، لكنني أريد أن أذكر حالة مميزة لشخص يسمى عبدالله المسعود، عندما طلبنا منه نشتري 4000 سيارة، قال أنا عندي رقم والرقم الثاني جاي، فسألناه: بكم؟ قال: أنا أريد أن أؤدي واجبي لدولتي بدون مقابل»، ودوّنت معالي نورة الكعبي قائلة: «للوطن بدون مقابل.. رحم الله عبدالله المسعود».