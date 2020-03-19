موقع أمريكي: الإمارات تتصدر في مكافحة وباء «كورونا»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر موقع «جلوبال نيوز هت» الشبكي الأمريكي أن الإمارات تتصدر دول العالم في مكافحة فيروس «كورونا» على كافة الجبهات.

ونشر الموقع الإخباري تقريراً خاصاً أمس، عن منهج الإمارات في مكافحة الفيروس والحيلولة دون تفشيه، وكذلك في التعامل مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عنه.

جاء التقرير تحت عنوان «فيروس «كورونا»: كيف تحارب الإمارات هذا الوباء بإجراءات شاملة؟».

واستعرض التقرير الخطوات الوقائية التي اتخذتها السلطات المعنية في الإمارات على الجبهة الصحية، ومنها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، تأجيل كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، إيقاف الرحلات الجوية من وإلى الدول التي باتت تُعرَف بأنها بؤرة الإصابة بالفيروس، إغلاق المواقع السياحية، الثقافية، والترفيهية، وغيرها من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الصالح العام ومنع انتشار «كورونا».

واختتم التقرير بالجبهة الاجتماعية، فأشاد بلجوء الإمارات بصفة فورية إلى تدابير من شأنها امتصاص التأثيرات السلبية المتوقعة على المجتمع.