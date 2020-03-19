متابعة تطوير استراتيجية القطاع الصحي في دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في تطوير استراتيجية القطاع الصحي في دبي للخمسين عاماً المقبلة، وذلك بحضور معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، ومسؤولي الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة 4 يناير 2020، نسير قدماً في الدراسات المستمرة، والعمل جارٍ وفق أعلى المعايير العالمية الرائدة لوضع رؤية واستراتيجية متكاملة ورائدة للمنظومة الصحية في دبي».

وأضاف معالي الطاير: «يتم حالياً تصميم وتطوير رؤية رائدة عالمياً للقطاع الصحي في دبي للخمسين عاماً القادمة، آخذين في الاعتبار بناء الكوادر الوطنية، والبحوث والتطوير، واستخدام أفضل التقنيات والممارسات العالمية الرائدة».