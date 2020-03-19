عمار النعيمي يطّلع على الخطة الاستراتيجية للنقل بإمارة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مواكبة الخطة الاستراتيجية لهيئة النقل في إمارة عجمان كل ما هو جديد في عالم النقل، واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للفئات المجتمعية كافة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الخطة الاستراتيجية للنقل بإمارة عجمان 2020 /‏ 2025 المتوائمة مع استراتيجية عجمان، بحضور أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب ولي العهد، والمهندس عمر بن عمير، المدير العام لهيئة النقل، والمديرين التنفيذيين للهيئة، وذلك بديوان حاكم عجمان.

ودعا سموه إلى ضرورة الاطلاع على أحدث خطط النقل على المستوى العالمي والاستفادة منها وتضمينها محاور الخطة الاستراتيجية ومخرجاتها، بما يضمن تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين من خلال اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي في جميع القطاعات والإدارات.

وأشاد سموه بالمستوى المتميز لتلك الخطة، وبجهود المسؤولين في الهيئة على جهودهم في وضع الخطط والبرامج، من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وانتقاء أفضل المواصفات العالمية في هذا المجال.

واستمع سمو ولي عهد عجمان من المدير العام لهيئة النقل والمديرين التنفيذين لشرح وافٍ عن الاستراتيجية التي تأتي لمواكبة عام الاستعداد للخمسين الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية واستدامتها، وتحقيق مستقبل أفضل لإمارة عجمان، وتتضمن 7 محاور رئيسة لمختلف القطاعات بالهيئة من نقل عام، ونقل بحري، ونقل مدرسي، ونقل جوي وسككي، والنقل التجاري، والخدمات الرقمية.