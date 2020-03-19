مسؤولون: إجراءات الوقاية مسؤولية مشتركة وواجب وطني

المصدر: دبي- رامي عايش، ورحاب حلاوة

أكد مسؤولون في دبي أن تطبيق إجراءات الوقاية الصادرة من الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» مسؤولية مشتركة وواجب وطني، مشيرين إلى أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبعث ثقة في موظفي حكومة دبي وقدرتهم على تأدية واجبهم الوطني.

وثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، اهتمام وتواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بموظفي حكومة دبي، مؤكداً أن الواجب الذي لا يقبل النقاش في هذه المرحلة، هو ضرورة التزام الجميع واستجابتهم المباشرة للإجراءات المتخذة والتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، ما يكفل سلامة الوطن والمجتمع في هذه الظروف التي يشهدها العالم.

وأكد معاليه، أن الكل شريك في مواجهة التحدي، ولا مجال ولا خيار للتجاهل أو التهاون بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعلى الجميع مسؤولية الالتزام التام، منوهاً بأن رسالة سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبعث طمأنينة وثقة في موظفي حكومة دبي وقدرتهم على تأدية واجبهم تجاه الوطن والمجتمع.

وقال معاليه: «إننا لنتعهد على الالتزام والتعاون واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة كل مقيم على أرض دولة الإمارات، ونيابة عن فريق الأزمات والكوارث في دبي أتوجه بعظيم الامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرسالة سموه التي أبدى فيها شكره وتقديره واعتزازه بجنودنا في الصفوف الأمامية لمحاربة انتشار الفيروس، وهم يضحون من أجلنا جميعاً.. إن الحفاظ على سلامتنا وسلامة أهالينا هو مسؤولية مشتركة وواجب وطني على الجميع».

تدابير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤكد الرسالة التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حرص سموه على صحة وسلامة جميع موظفي حكومة دبي وأفراد المجتمع بشكل عام، وقيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الناس، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤكد التزامنا بتعليمات سموه، حيث بدأنا بالفعل في تطبيق نظام العمل عن بُعد ونحث وندعم الموظفين في تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف المؤقتة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة مع البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، كما ندعو جميع متعاملي الهيئة إلى إتمام معاملاتهم عبر القنوات الذكية، حيث توفر الهيئة جميع خدماتها عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لتمكين المتعاملين من استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم».

تعليمات

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جاءت في الوقت المناسب مطمئنةً ومحفّزةً لموظفي حكومة دبي، لترسم لهم المسار الآمن والناجح للتعامل مع الوضع الطارئ الناجم عن تفشي «كورونا» عالمياً.

وأكد الحميدان امتثال النيابة العامة الكامل لتعليمات القيادة الرشيدة ورسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد، والجهات المختصة، للتعامل مع أزمة «كورونا»، وتسخير كافة الطاقات الممكنة واستخدام الموارد المتاحة بهدف دعم الخدمات المقدمة للعملاء وإنجاح الجهود الحكومية لتقليص آثارها لأقصى حد ممكن.

ونوّه بأهمية مبادرات القيادة الحكيمة لزرع الطمأنينة والثقة في عموم الناس بدولة الإمارات، والخطوات السريعة التي تصب في حماية الدولة والمجتمع، حيث بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإرسال رسالةٍ هامة للشعب قال فيها: «رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم، وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم، وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع، وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات، حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية».

كما طمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جميع الناس في الإمارات بوفرة الغذاء والدواء، وتسخير الإمكانات لهذه الحالة، وطالبهم برعاية الكبار ومن يعولون، حرصاً على الأسرة والمجتمع، وقال: «الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع، لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس، كلنا شركاء في مواجهة التحدي.. الدواء والغذاء خط أحمر، ولا تشيلون هم أبداً».

وأكّد النائب العام لإمارة دبي على ضرورة الالتزام بما طلبه الشيخ حمدان بن محمد، بمساندة القيادة من خلال تحمّل المسؤوليات على أكمل وجه، والالتزام بالتعليمات من الجهات المختصة، بالبقاء في المنازل قدر الإمكان.

توعية

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: « في إطار الجهود والإجراءات الرامية التي تتخذها القيادة الحكيمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة كافة المتعاملين، فإنه يتوجب علينا جميعاً أن نتحلى بالمسؤولية والوعي والمشاركة الحقيقية في التعامل مع هذه الظروف، من خلال توجيه المتعاملين لاستخدام الخدمات التقنية المقدمة عن بعد، وتوفير التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، ومواصلة عمل الموظفين عبر البرامج المتوفرة عن بعد».

وأضاف: «نتعهد في محاكم دبي بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الحكومة والجهات المسؤولة المعنية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والبقاء في بيوتنا قدر الإمكان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع».

وأشار إلى أن محاكم دبي تقدم سلسلة من خدماتها عبر مبادرة «الاتصال المرئي»، إذ تعتبر المبادرة خدمة ذكية تسهل التواصل الفوري والمباشر صوتياً ومرئياً دون الحاجة لحضور المتعاملين شخصياً.

توجيهات

وقالت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، إن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رسالة أمانة ومسؤولية تجاه أبناء هذا الوطن، الذين يمسكون بأيديهم مفاتيح صحة أسرهم وسلامة مجتمعهم، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة ورسائلها التطمينية والوطنية تؤكد على حقيقة واحدة وهي قدرة بلادنا وقيادتنا ومواطنينا على تجاوز هذه المرحلة والخروج منها أقوى وأقدر على تخطي المحن والصعاب، آخذين بعين الاعتبار أن هذه المرحلة هي تجربة حقيقية لتميز وتنافسية وريادة الإمارات في تجاوز التحديات.

وأضافت المهيري: إن الإمارات بمواطنيها والمقيمين فيها، مطالبة بإثبات حقيقة أنها الأجدر على تحمل المسؤولية، وذلك يكون بأخذ التدابير الوقائية والخطوات الاحترازية لحماية الشخص والأسرة والمجتمع، فالجميع فعلاً شركاء في المسؤولية، وتقع عليهم مسؤولية تاريخية لا بد وأن تُدوّن في سجل الفخر والاعتزاز بتكاتف القيادة والشعب لتبقى الإمارات بخير وأمان وسلام، وفي الطليعة دائماً.