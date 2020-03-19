محمد بن غنام: رسالة وافية

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضح محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جاءت وافية ومعبرة، وداعية جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وعدم الاستهانة بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه كل فرد منا للعبور بسلام لهذه الفترة وعودة الحياة لمسيرتها الطبيعية كما كانت.

وأضاف أن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت عدداً من التدابير الوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وشملت الحجر الصحي المحلي وفحوصات المطارات، لافتاً إلى أن ذلك جاء نتيجة توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها لكل ما يتعلق بهذه الأزمة الصحية العالمية وحرصها على المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال إن دولة الإمارات تبنت سلسلة من السياسات التي حالت من انتشار الفيروس، في حين شهدت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تداعيات طبية واقتصادية على حد سواء في الأسابيع الأخيرة، منوهاً بأهمية تطبيق نظام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ «ورﻳﺪ» في المنشآت الصحية، حيث تم تصميم هذا النظام لمساعدة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية على اكتشاف الحالات المحتملة لفيروس كورونا.