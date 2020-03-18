الإمارات تمنع سفر المواطنين إلى الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

المصدر: وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطينيها في ظل الإنتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن.. مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.