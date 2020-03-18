شرطة دبي توقف الخدمات الحضورية في 4 مراكز ابتداءً من 20 مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إيقاف الخدمات الحضورية في 4 مراكز تابعة لها ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2020 وهي مركز شرطة بر دبي، ومركز شرطة الرفاعة، ومركز شرطة نايف، ومركز شرطة الراشدية، والاستعاضة بالركن الذكي الذي يقدم الخدمات الذكية في هذه المراكز، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الحضورية في 4 مراكز وهي مركز شرطة القصيص ومركز شرطة الموانئ ومركز شرطة البرشاء، بالإضافة إلى مركز شرطة جبل علي الذي سوف يقدم الخدمات حتى انتهاء إكسبو2020.

وقال اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، إن هذا الإيقاف يأتي استكمالا للخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، والتي تم الإعلان عنها في العام 2020، وأن هذا القرار يأتي أيضا ضمن خطة مسبقة في شرطة دبي لتحقيق هدفين أولهما تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخفض نسبة المراجعين في مراكز تقديم الخدمات بنسبة 80% بحلول 2020، فيما الهدف الثاني والخاص بشرطة دبي يتمثل في تحقيق صفر في عدد المراجعين.

قنوات تقديم الخدمات والركن الذكي

من جانبه أوضح العميد سعيد حمد آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوفرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي سواء عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، والموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وأن الخدمات التي سيتم إيقافها حضوريا في الـ 4 مراكز سيتمكن العميل في هذه المراكز من استخدام الركن الذكي للحصول على الخدمة.

15 خدمة

وبين المقدم ماجد البردان، مدير إدارة اسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الخدمات الـ15 التي سيتم إيقافها هي طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، وتسليم معثور، واستلام معثور، وتقرير حادث مروري من دون إصابات، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، ودفع المخالفات المرورية، وفك حجز مركبة، ودفع بدل حجز مركبة، وبحث الحالة الجنائية، وبراءة ذمة للمخالفات المرورية، شهادة لمن يهمه الأمر، وتصريح عمل ليلي، وزيارة موقوف.