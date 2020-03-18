"أبوظبي للتنمية" يدعم القطاع الزراعي السوداني بقيمة 40 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

قدَم صندوق أبوظبي للتنمية مستلزمات لدعم القطاع الزراعي في السودان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون درهم ما يعادل (10.8 مليون دولار) من خلال توفير تسعة ملايين كيس لتعبئة وتغليف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة السودانية لدعم القطاع الزراعي في البلاد.

وجرى تسليم الشحنة الأولى من أكياس التعبئة والبالغ عددها 3,315,000 كيس للحكومة السودانية بالتنسيق بين سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان والبنك الزراعي السوداني، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات من المستلزمات الزراعية قبل نهاية شهر أبريل للعام الحالي.

وتأتي هذه الشحنة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تأتي هذه المساعدات انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجههم، وضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من كافة المستلزمات اللازمة لدعم القطاع الزراعي والتعليمي والصحي والأمن الغذائي، ومساندتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف، "أن الصندوق ومنذ بداية نشاطه التنموي في السودان، أولى تنمية وتطوير مشاريع القطاع الزراعي أهمية خاصة نظراً لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية في البلاد، إلى جانب دعم القطاعات التنموية الأخرى، حيث ساهم الصندوق بدعم العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الشامل على تحقيق التنمية المستدامة في السودان".

ومن جانبه، أكد حمد محمد الجنيبي: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في دعم الحكومة السودانية واستكمال تعهداتها بما يضمن تجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتحقيق الاستقرار والازدهار، كما شدّد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها وتعزيزها بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين".

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أودعتا في شهر أبريل 2019 مبلغ500 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني في إطار المنحة المقدمة من البلدين والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الإستقرار المالي للسودان، كما ورَد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتُغطية احتياجات 400 ألف طالب. وتقوم الدولتان كذلك بتقديم الدواء والمشتقات النفطية والاحتياجات الزراعية ضمن المنحة المقدمة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.