الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة تطلق 88 خدمة ذكية عبر تطبيق إم راك

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، عن إطلاق تطبيق mRAK بحلته الجديدة، بتوفير خدمات عصرية والإرتقاء بمستوى سعادة المتعاملين، لتمكين المستخدم سهولة الوصول للخدمات الحكومية، ويتيح التطبيق للمستخدم إدراج الخدمات الأكثر استخداماً في صفحة مخصصه والتي تسمى (بالمفضلة) كما تم إضافة صفحتين رئيسيتين، الأولى (السجل) والتي تحتوي على كافة المعاملات التي تم إنجازها مسبقاً و(معاملاتي) التي تحتوي بدورها المعاملة التي تم بدء الخدمة بها حتى يتم الانتهاء منها.

وأوضح المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، أن التطبيق يقدم 88 خدمة ذكية تشمل الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر التطبيق لكل من: دائرة النيابة العامة، دائرة المحاكم، دائرة البلدية، دائرة الخدمات العامة، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة الجمارك، ويتضمن التطبيق خدمة الدفع السريع لجميع الدفعات المستحقة بعملية واحدة لما يزيد على 450 خدمة حكومية لمختلف الدوائر في الإمارة.

ويعتبر التطبيق خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الهيئة لدعم رؤية رأس الخيمة بصورة تتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة 2030.

وأشار إلى أن التطبيق يحتوي على صفحة الأعمال والتوظيف للراغبين في العمل في الإمارة ولرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الإمارة وذلك بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) كما تم التعاون مع دائرة الموارد البشرية بالإمارة للراغبين في الاطلاع على الوظائف المتاحة في الجهات الحكومية والتقديم لها عن طريق التطبيق وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تم إدراج المعلومات الخاصة بالتأشيرات والوثائق الرسمية في الدولة.

ويتضمن التطبيق أهم المعلومات الخاصة بالمراكز الصحية في إمارة رأس الخيمة وكما يتضمن قائمة المدراس الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات المعتمدة ومراكز تحفيظ القرآن وأفضل الوجهات السياحية في الإمارة بالتعاون مع هيئة السياحة.

ولدعم خدمة المتعاملين تم إضافة خاصية (تحدث معنا) وهي الدردشة الفورية التي من خلالها يمكنك الاستفسار عن الخدمات المتوفرة في التطبيق الذكي كما يمكنك التطبيق بالتبليغ عن أي مشكلة قد تواجهك كمتصفح.