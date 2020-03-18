جامعة الإمارات تبدأ التعلم عن بعد الأحد القادم

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت جامعة الامارات، بدء تطبيق برنامج التعليم عن بعد، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تم إعداد المواد التعليمية التي سيتم طرحها عن بعد. وذلك لموجهة الظروف الطارئة.

وأكدت إدارة الجامعة أنها قامت منذ صباح أمس بإرسال رسائل الكترونیة إرشادية لكافة طلبة الجامعة ،حول نظام التعلم عن بعد، والذي سیبدأ اعتباراً من یوم الأحد القادم ،في إطار التوجهات بالحرص على أھمیة صحة الطلبة وسلامتھم ومضاعفة الجھود في التعلم عن بعد وجاھزیتھا الكاملة لبدء ھذا النظام بالتعلم لطلبة المرحلة الجامعة وطلبة الدراسات العلیا بما فیھا المحاضرات النظریة والتطبيقية والمختبرات من خلال المنصات الإلكترونية والبرامج المخصصة لھذا النوع من التعلم وتوفیر البنیة التحتیة ومصادر التعلم الإلكترونية وإعداد وتطویر المواد التعلیمیة التي تتیح التفاعل المباشر بین الطلبة وأعضاء ھیئة التدريس.

وقامت كلیة التربية بتطبيق تجربة التعليم عن بعد على كافة طلبتھا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى حضور الطلبة في الفصول الدراسية داخل الحرم الجامعي استخدم جمیع أعضاء ھیئة التدریس ھذه التكنولوجيا في جلسة وجھاً لوجه لتدریب الطلبة على كیفیة حضور محاضرة افتراضية ثم یوم آخر من المحاضرات الافتراضية باستخدام البلاك بورد فیما یخص المحاضرات والتكليفات الدراسية للطلبة وكانت تجربة ناجحة وحققت تفاعلاً مميزا من الطلبة.

وأكدت الدكتورة نجوى الحوسني عمید كلیة التربية بالإنابة، أنه خلال تجربة التعلم عن بعد تم توجیه الطلبة للدخول عبر السبورة الإلكترونية والمنصات التعلیمیة للمساقات الإلكترونية من قبل مختصين باستخدام التقنيات بمھارة من خلال شبكة الاتصالات ذات الكفاءة العالیة والمتاحة بالجامعة للاطلاع على كیفیة تطبیق المحاضرات التفاعلية عن بعد، والتي تمثل نموذجاً مستقبلیاً فریداً من نوعه، في تقدكم خدماتها التعلیمیة والتحول الرقمي الذي تسعى الجامعة إلى تطبقه، باعتبار أن الجامعة توفر البيئة التعلیمیة المناسبة للطلبة خارج قاعات المحاضرات والمختبرات وباعتبار أن الطلبة مھیؤون للتعلم عن بعد حیث أن الجامعة توفر لھم كافة مستلزمات التعلم عن بعد عبر الأجهزة الذكية والتقنيات الرقمیة.

ومن جھته أكد الدكتور حسان سلیم ، مدیر مركز التمیز في التعليم والتعلم بالجامعة، على جاھزیة كافة الكلیات والأقسام العلمیة بالجامعة على البدء في التعلم عن بعد اعتباراً من الأسبوع القادم وأن كافة الأجهزة والبرامج تمت تجربتھا والتأكد من جاھزیتھا بشكل كامل وأضاف بأنه تم إرسال عدة رسائل الكترونیة إلى طلبة الجامعة بشأن حضور المحاضرات عبر الإنترنت في نفس الوقت المحدد باستخدام Collaborate Blackboard. Ultra وتوضيح معرفة كیفیة الوصول إلى المحاضرات عبر الإنترنت مرفقة بالدروس التطبيقية المرتبطة عبر الإنترنت. وفي حالة لم یتمكن الطالب من حضور المحاضرة في الوقت المحدد لأي سبب من الأسباب فلا داعي للذعر على الإطلاق، فبعد نھایة كل محاضرة سیتم تحمیل التسجيل الكامل إلى منطقة المحتوى في الدورة التدريبية الخاصة بالطالب على.Blackboard