شاهد.. دبي تكشف على المرضى بالواقع الافتراضي قبل وصولهم المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية الضوء على تقنية ذكية تعتمدها إسعاف دبي للكشف عن بيانات المرضى عن بعد.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته الشبكة، تستخدم إسعاف دبي تكنولوجيا الواقع الافتراضي، والتي تسمح للأطباء في مكاتبهم، بالاطلاع على بيانات المرضى والمصابين أثناء نقلهم بسيارة الإسعاف، وتقديم التشخيص الأولي عن بعد.

وقال خليفة بن دراي إن عملية التوطين في المؤسسة في وقت سابق، أن إسعاف دبي تتبني الأنظمة المتطورة المعتمدة على تقنيتي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتقديم خدمات الإسعاف الفورية خلال دقائق قليلة قبل وصول الطاقم المسعف.