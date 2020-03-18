"خليفة الإنسانية" تتلقى تبرعاً من بنك "دبي الإسلامي" بقيمة 1.2 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعا نقديا بقيمة 1.2مليون درهم من بنك دبي الإسلامي وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لدعم المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتوفير أجهزة حاسوب (لابتوب) للطبة في المدارس والجامعات للبدء في تطبيق نظام التعليم عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية بتبرع بنك دبي الإسلامي وسرعة استجابته للمبادرة التي تعنى بأبنائنا الطلبة في المدارس والجامعات أكاديمياً وصحياً والمساهمة في إيجاد بيئة مناسبة لهم للتواصل والتعلم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الخوري أن مؤسسة خليفة الإنسانية تسعى دائما لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الحكومية والهيئات والبنوك والشركات الخاصة والداعمين الرئيسيين والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة ومشاريعها التنموية والإغاثية داخل وخارج الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية، والتزاماً من مؤسسة خليفة الإنسانية وشركائها في العمل الإنساني بدورهم الوطني والإنساني على الساحة المحلية.

تجدر الإشارة أن التعليم يعد من الركائز الأساسية في الاستراتيجية العامة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.