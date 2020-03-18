5 إجراءات احترازية الزامية لمقدمي خدمات توصــيل الطعام ونقل الأغذية بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي 5 إجراءات احترازية جديدة يتوجب على جميع مقدمي خدمات توصــيل الطعام ونقل الأغذية في إمارة دبي الإلتزام بها في دبي ، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وشددت على أنه يجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة أن تكون وسائل التوصيل والنقل مناســــــبة وآمنة لنقل الأغذية وأن تكون مصـــــممة ومصـــــانة طبقا لنظام ســـــلامة الغذاء، على ســـــبيل المثال لا الحصر كل أنواع الدراجات الهوائية والنارية والسيارات والعاملين في خدمات التوصيل/النقل.

كما يجب أن يتم تنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية لوحدات حفظ/نقل الطعام والمناطق التي يتم لمســها بالأيدي في المركبات بصـــورة شـــاملة وذلك باستخدام المطهرات المعتمدة من بلدية دبي.

موظف التوصيل

وأوضحت البلدية في تعميمها الذي اصدرته بهذا الشأن أنه يجب أن يلتزم موظف توصــــــــيل الطعام بالمحاذير الصــــــــحية الكافية في كل الأوقات ويشمل ذلك: التوقف فورا عن العمل عند وجود أعراض مشابهة للإنفلونزا مثل الحمى والسعال أو أي أعراض أخرى للعدوى ومراجعة أقرب مركز صحي مع ضرورة إبلاغ إدارة المؤسسة الغذائية في حال كان هنالك اتصال مع أشخاص مرضى. كذلك غسل اليدين بالماء والصابون أو/ التعقيم بمطهر معتمد قبل وبعد كل عملية توصيل/نقل مع تفادي لمس الوجه والأنف والفم والأعين، إضافة إلى المحافظة على مسافة كافية لا تقل عن 1 متر بين موظف التوصيل/النقل والأفراد مع تفادي المصافحة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاتصال القريب مع الآخرين. كما يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واستخدام قناع الوجه بطريقة صحيحة عند الحاجة، إضافة إلى استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية.

حفظ الأغذية

واشارت بلدية دبي إلى أنه يجب أن يتم حفظ وتوصـيل الطعام ضـمن درجات الحرارة المذكورة في نظام ســــــــلامة الغذاء "الحفظ الســـــــــاخن في درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى والحفظ البارد في درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل.كما يجب أن يتم تســـجيل وســـائل التوصـــيل والنقل عبر منصـــة فود ووتش كما، ويجب أن يتم تدريب العاملين على ممارســـات النظافة الشـــخصـــية وســـلامة الغذاء المعتمدة.

متابعة

وقالت بلدية دبي ســـيتم المتـابعـة من خلال التفتيش للتـأكـد من الالتزام بمـا ورد في التعميم وســــــــيتم مخالفة المؤســـــــســـــــات غير الملتزمة وفقا للضـــــــوابط المعمول بها من قبل إدارة سلامة الغذاء.