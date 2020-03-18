إعفاء المركبات من التعرفة المرورية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

بدأ «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إعفاء جميع المركبات التابعة للأفراد والمؤسسات من رسوم نظام التعرفة المرورية حتى نهاية العام الحالي 2020.

يأتي ذلك ضمن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنها المجلس التنفيذي دعماً لـ«برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21» والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتسريع تنفيذ المشروعات ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وأكد المركز أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة من المبادرات والحوافز الجديدة، والتي تشمل قرار الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية حتى نهاية العام الجاري، من شأنها أن تعزز الاستقرار المعيشي لأفراد المجتمع وتوفر الدعم للقطاع الخاص عبر الإعفاء من تلك الرسوم.

وتسهم تلك المبادرات في الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية في مختلف القطاعات، وتترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي.