مجلس «كهرباء دبي» للشباب ينظم منتدى الابتكار

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب منتدى حول الابتكار تحت شعار «دعونا نبتكر مع شباب الهيئة»، وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل لتمكين الموظفين وتعزيز معارفهم حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والابتكار، إضافة إلى جلسة عصف ذهني لتسليط الضوء على محاور مئوية الإمارات الرئيسية: «حكومة تستشرف المستقبل»، و«تعليم للمستقبل»، و«اقتصاد معرفي متنوع» و«مجتمع أكثر تماسكاً».

وبحضور أكثر من 60 شاباً وشابةً، قدم خمسة من موظفي الهيئة ورشاً تخصصية، ركزت على «أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي»، و«بحوث الذكاء الاصطناعي في الهيئة»، و«رحلة الإبداع نحو التميز»، و«الابتكار الإحلالي»، و«الشخصية المبدعة».

كفاءات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تفخر هيئة كهرباء ومياه دبي بالكفاءات التي تضمها، وقد أخذت على عاتقها نشر المعرفة وترسيخ مفهوم الابتكار لدى موظفيها، ولا سيما الشباب منهم.

ونقدر جهود مجلس شباب الهيئة الرامية إلى إشراك شباب الهيئة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المبتكرة، لتطوير معارفهم وقدراتهم وإطلاعهم على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وتسعى الهيئة باستمرار للاستثمار في الطاقات الشابة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دعم الشباب وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإعداد جيل من القادة المبدعين الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في صنع المستقبل وأن يكون «عام الاستعداد للخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار».

وأضاف معاليه: «تضع الهيئة على قائمة أولوياتها دعم جهود مجلس شباب الهيئة، ما يعكس استراتيجيتنا حيال فئة الشباب، وجهودنا الحثيثة في استثمار طاقاتهم الإبداعية، إضافة إلى إعطائهم الفرص الحقيقية للتطور وإشراكهم في تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وأهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة».

دور تنموي

بدورها، نوهت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى دعم الإدارة العليا في الهيئة للمجلس، بما يرسخ دوره بوصفه همزة وصل بين الموظفين وقيادتهم، لضمان بيئة مواتية للشباب تمكنهم من إطلاق العنان للإبداع والابتكار، وتفعل دورهم التنموي المهم، كما يسهم المجلس في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى فئة الشباب.

5 محاور

ترتكز استراتيجية مجلس الشباب على خمسة محاور رئيسة تشمل: القيم والهوية الوطنية، والتعليم المستمر، والتطوير المهني، ومسرعات المستقبل والابتكار، والاستدامة. ويسهم المجلس في تعزيز التواصل بين الموظفين الشباب و«مجلس دبي للشباب»، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب.