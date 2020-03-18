عبدالله البسطي: الإمارات تضع صحة كل من يقيم عليها أولوية قصوى

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات تضع صحة كل من يقيم عليها أولوية قصوى.

ونشر معاليه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» رسماً بيانياً يبين نسبة إجراء الفحوصات للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لكل مليون شخص على مستوى العالم، والذي أظهر تصدر الإمارات دول العالم بفارق كبير.

ودوّن معاليه قائلاً: «الإمارات تضع صحة كل من يقيم عليها أولوية قصوى.

رسم بياني يبين نسبة إجراء الفحص لكل مليون شخص على مستوى العالم والإمارات تتصدر بفارق كبير وتبذل كل غالٍ ونفيس.

شكراً لكل الفرق في الميدان والتي تعمل على مدار الساعة لحمايتنا وحماية عوائلنا».