الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح ووام

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم حتى أمس الموافق 17 مارس 2020، إجراء فحوصات مختبرية لـ127000 حالة على المستوى الوطني للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد هذه الإحصائيات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الدولة في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره، حيث يتبين أنه تم فحص 13.020 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل ألف نسمة.

وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.

وكشفت إحصائية دولية حول فحوصات فيروس «كورونا» أن معدل الـ13000 فحص لكل مليون نسمة المسجل في دولة الإمارات، يزيد بشكل كبير عن المعدلات المسجلة على المستوى العالمي، رغم محدودية الإصابات بالدولة، وهو ما يؤكد صرامة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الإمارات للحيلولة دون انتشار الفيروس.

ووفق الإحصائية، جاءت البحرين بالمركز الثاني عالمياً من حيث عدد فحوصات كورونا لكل مليون نسمة من السكان بمعدل قدره 6165 فحصاً لكل مليون نسمة، وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بمعدل بلغ 4831 فحصاً لكل مليون نسمة من السكان.

ومن المفارقات، أن الصين، البلد الذي شهد انطلاق «كورونا» وانتشاره، جاء في المركز الرابع بعدد فحوص لم يتجاوز 2820 فحصاً لكل مليون نسمة.

وكان المركز الخامس من نصيب ايسلندا، التي بلغ معدل الفحص فيها 2508 فحوصات لكل مليون نسمة.

وعلى الجانب الآخر، كانت المراكز الخمسة الأخيرة وفقاً للإحصائية من نصيب اليابان «99 فحصاً لكل مليون نسمة»، فيتنام «48 فحصاً»، الولايات المتحدة «42 فحصاً»، جنوب أفريقيا «11 فحصاً»، ثم الهند «3 فحوص»، على التوالي.

وتتضح صرامة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الإمارات للحيلولة دون انتشار الفيروس أيضاً من خلال ترتيبها من حيث العدد الإجمالي لفحوصات فيروس كورونا، حيث حلت في المركز الثالث عالمياً بينما تصدرت الصين القائمة بـ320 ألف فحص، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ248 ألف فحص، وإيطاليا في المركز الرابع (86 ألف فحص).