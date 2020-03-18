حمدان بن محمد: محمد بن زايد صوت الثقة ودرع الوطن

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو لكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس في قصر البحر أول من أمس، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، والتي حملت رسائل طمأنة للشعب عن الإجراءات المبكرة والمتقدمة التي اتخذتها دولة الإمارات للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، وتسخير كافة الإمكانات لدعم الجهود الوطنية لمكافحته.

وعلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مقطع الفيديو قائلاً: «صوت الثقة ودرع الوطن.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

كما نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو لكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على مقطع الفيديو ببيتي شعر قال فيهما:

لا ما نشل الهم دام أنـت مـوجـود

يا شايل الدولة وأمرك على الراس

للناس في قلبك وطن ماله حدود

قـدوه وخير ورحمه وعدل للناس

إلى ذلك، بثت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الطمأنينة والإيجابية في نفوس المواطنين والمقيمين، لاسيما بعد طمأنة سموه الشعب، بأن دولة الإمارات قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية، وأن سلامة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى.

وجاءت كلمات سموه لتؤكد أن قيادة الدولة وأجهزتها تبذل جهوداً جبارة في سبيل مكافحة «كورونا»، محلياً ودولياً، عبر إجراءات وقرارات، واستراتيجية وطنية مدروسة أسهمت في الحد من الإصابات، وأثبتت فاعليتها في حماية المجتمع، في ظل توافر منظومة رعاية صحية بمستويات عالية، ظهرت نتائجها في الإعلان عن شفاء حالات عديدة، واستقرار الحالات الأخرى.

وقد قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجاً حضارياً في مواجهة فيروس كورونا على الصعد كافة لضمان أمنها في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية مقروناً بسلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية والاستباقية.