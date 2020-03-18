الفحوصات الأخيرة لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية تؤكد سلامتهم من «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكد إبراهيم فرج المنصوري مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية بدائرة الصحة أبوظبي وقائد فريق الاستجابة الطبية بالمدينة الإنسانية، أن نتائج الفحص الرابع والأخير لضيوف المدينة رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مدينة وهان الصينية إلى أبوظبي والبالغ عددهم 215 شخصاً، كلها سلبية، ما يعني عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح المنصوري في تصريح خاص لـ«البيان»، أن المدينة قامت بإجراء الفحص المخبري الرابع للرعايا، أمس الاثنين، وظهرت النتائج سلبية، مشيراً إلى أن الكادر الإداري والطبي بالمدينة قام بتوفير الرعاية اللازمة للضيوف على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية كانت قد أجرت 3 فحوص مخبرية للرعايا وجميع النتائج كانت سلبية (سليمة)، ولم تظهر أي أعراض مرضية على الضيوف من خلال المتابعة اليومية، كما أن لدى المدينة أهدافاً متعددة، وأحدها هو الحجر الصحي الذي طُبِّق على جزء من المدينة الإنسانية وفق ضوابط واشتراطات معتمدة من قِبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة العدوى والحد من انتشارها، كما أن الموجودين بالحجر الصحي هم مخالطون لحالات، لكونهم قادمين من مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها وباء كورونا المستجد، ولكنهم سليمون، ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية منذ وصولهم إلى الدولة حتى الآن.

تقسيم

وقد تم تقسيم مناطق الحجر الصحي في المدينة إلى 3 مناطق: المنطقة الحمراء التي تشمل أماكن سكن الرعايا الموجودين في المدينة، والمنطقة الصفراء التي تضم أماكن الترفيه المختلفة، والمنطقة الخضراء التي يتم فيها توزيع الوجبات ومتطلبات الرعايا التي يطلبونها، ولكل منطقة إجراءات وقائية معينة.

وقد قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بتجهيز 1000 وحدة سكنية لاستقبال الحالات المخالطة القادمة من الصين، وتتسع الوحدة الواحدة لأن تعيش بداخلها أسرة مكونة من 3 أشخاص، مع توفير أسرّة للأطفال بوحدات العائلات، فيما تم تخصيص مبنى للعائلات ومبنى آخر لغير المتزوجين، إضافة إلى وجود عيادة للرجال وأخرى للنساء تعمل على مدى اليوم، ومجهزة بأحدث الأجهزة والكادر الطبي المدرب.