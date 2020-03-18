المؤسسات الاقتصادية تعلن جاهزيتها لتقديم خدماتها عن بُعد

المصدر: متابعة – مشرق علي حيدر، وائل اللبابيدي، وبشار باغ، وعمرو عادل

كثفت الدوائر والمؤسسات الاقتصادية في الدولة من إجراءاتها وجاهزيتها لتفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين، تعزيزاً لسلسلة التدابير التي تتبعها الدولة لضمان صحة وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

دبي للسياحة

وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تحرص دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الوقائية اللازمة لحماية موظفي حكومة دبي وتمكينهم من العناية بأسرهم وذويهم ورعايتهم باستمرار.

وأوضح بن حاضر أنه تماشياً مع التدابير الاحترازية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في الدوائر الحكومية ووفقاً لمفهوم الإدارة الحديثة، تحرص الدائرة على توفير كافة الإمكانيات والحلول التكنولوجية لتمكين موظفيها من العمل عن بُعد حسب خطة تجريبية معتمدة وخاصة للموظفين من الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم والذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة حفاظاً على سلامتهم.

وقد قامت الدائرة بخطوة تمهيدية في هذا الإطار من خلال تفعيل جميع خدمات البنية التحتية والتواصل بالصوت والصورة والموارد اللازمة والتأكد من فعالية جميع الخدمات الحيوية حسب تحليل التأثير على الأعمال. وأكد بن حاضر أنه يتم مراقبة كفاءة العمل عن بعد وتقديم تقارير يومية لضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية وتقليل الازدحام المروي.

واحة دبي للسيليكون

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «قرار تفعيل نظام العمل عن بُعد الذي اتخذه المجلس التنفيذي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يضمن أعلى مستويات الصحة والسلامة لموظفي حكومة دبي، كما يراعي استمرارية الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، بالاستفادة من المنظومة التكنولوجية الذكية المتقدمة التي استثمرت دبي لسنوات في تطويرها، وها هي الآن تجني ثمار هذا الاستثمار الاستراتيجي لما فيه مواصلة العمل والحفاظ في الوقت نفسه على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين ومجتمع الأعمال والجمهور بشكل عام».

مجموعة تيكوم

وأكد الدكتور أيوب كاظم، مدير عام منصة axs، المنصة الذكية للخدمات المتكاملة التابعة لمجموعة تيكوم أن تقديم الخدمات الذكية وبشكل سريع ومبسط ودون الحاجة إلى القدوم شخصياً إلى مراكز الخدمة كان ومازال هدفاً استراتيجياً في دولة الإمارات وليس ممارسة طارئة، فهو أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم الدولة في سلم التنافسية وتعزيز مراتبها في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.

وأشار في تصريحات لـ«البيان» إلى أن «دولة الإمارات رائدة في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وقد تحققت العديد من النقلات النوعية التي تحققت في سرعة إنجاز المعاملات الإلكترونية وتطوير تجربة المستخدم وتبسيط الخطوات مما أسهم بشكل مباشر في الارتقاء ببيئة الأعمال».

وأضاف «استطاعت منصة axs خلال السنوات الماضية تعزيز تجربة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى أكثر من 200 خدمة من الجهات الحكومية والخدمات المؤسسية الأخرى وذلك عبر منصة إلكترونية متكاملة تجمع مختلف الخدمات تحت مظلة واحدة».

وتابع قائلاً «وتستمر المنصة الذكية حالياً بالعمل كالمعتاد وعلى مدار 24 ساعة لدعم أكثر من 6500 شركة تتخذ من مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم مقراً لها وتقديم خدماتها التي تشمل إصدار وتجديد التراخيص التجارية وخدمات الفحص الطبي والتأشيرات وبريد الإمارات ورعاية العملاء وغيرها».

سوق دبي المالي

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن تجربة العمل عن بُعد أثبتت نجاحها واتسمت بالسلاسة التامة والكفاءة المعتادة، حيث إن سير العمل حافظ على دورته الاعتيادية على كافة المستويات سواء خدمات التداول للمستثمرين أو أنشطة الموظفين أنفسهم، لافتاً إلى أنه تم التأكد من الجاهزية الكاملة من خلال التجربة الفنية الناجحة الأسبوع الماضي قبل بدء التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الموظفين المكلفين بالعمل عن بُعد إلى جانب توزيع دليل إرشادي حول العمل عن بُعد.

وأكّد عبد الواحد جمعة النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزام الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات الحكومية الرامية ومنها «نظام العمل عن بُعد» وتمكين مختلف فئات وشرائح المجتمع المحلي في شتى المجالات.

وأضاف: «نمتلك اليوم بنية تحتية شبكية متقدمة تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، مما يتيح لنا تقديم الدعم للمبادرات الحكومية بشكل سلس.

وتعتبر خدمات النطاق العريض المتحرك والثابت المقدمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات من الأفضل عالمياً، وذلك بحسب العديد من التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية آخرها «مؤشر المعرفة العالمي 2019»، الذي أظهر حفاظ الدولة على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر مستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف».

غرفة الشارقة

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إتاحة خدمة «اتصل نصل» لمتعامليها مجاناً دون تحمل أية رسوم لقاء تنفيذ الخدمة، وذلك ضمن مساعي الغرفة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً لجهودها في دعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19»، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الغرفة حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة ملتزمة برعاية القطاع الخاص، وستعمل على تعزيز استثماراتهم وتأمين بيئة محفزة لنموها لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.