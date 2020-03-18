تأجيل الدورة 14 لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: (دبي - البيان)

قررت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تأجيل فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، والتي كان مقرراً أن تقام تصفياتها التمهيدية خلال الفترة من 21 الجاري ولغاية 9 أبريل المقبل، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن اللجنة المنظمة للجائزة في اجتماعها الأخير قررت تأجيل فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، والتي اعتادت إجراء تصفياتها التمهيدية أواخر شهر مارس من كل عام، وتصفياتها النهائية خلال شهر أبريل من كل عام. وتوجّه بوملحه بالدعاء إلى الله أن يرفع البلاء والمرض عن بلادنا وبلاد المسلمين وعن العالم أجمعين