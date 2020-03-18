أبرز معالم الإمارات تحتفي باليوم الوطني الأيرلندي

المصدر: دبي - البيان

أضاءت دولة الإمارات 10 معالم وطنية بارزة باللون الأخضر الزاهي احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي، وانطلاقاً من دعم الإمارات القوي لمبادرة «العالم يضيء بالأخضر» (جلوبال جرينينج)، التي أطلقتها هيئة السياحة الأيرلندية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على هذه المبادرة.

هذا وأضيء برج خليفة باللون الأخضر، بينما شاركت معالم بارزة مثل برج العرب، وإنتركونتيننتال أبوظبي، ونادي خور دبي للجولف، ونادي اليخوت، وأبراج نيشن تاورز كعادتها في الاحتفالات، وانضمت ثلاثة معالم وصروح جديدة إلى المبادرة، وهي قصر كمبينسكي إميرالد، وجامعة أبوظبي، وفندق أبوظبي إديشن.

فخر

من جهتها، علّقت آيسلينغ ماكديرموت، مديرة هيئة السياحة الأيرلندية في الشرق الأوسط وآسيا: نحن فخورون بالإعلان عن مشاركة أكبر عدد من المعالم والصروح الإماراتية بمبادرة «جلوبال جرينينج» هذا العام، ونشكر الإمارات على دعمها المتواصل والقوي لليوم الوطني الأيرلندي، لا سيّما أنها تشكّل ثاني أكبر سوقٍ لأيرلندا في العالم العربي، وهي كانت السوق الناشئة الأسرع نمواً، إذ أظهرت زيادةً سنويةً في عدد الزوار على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وتحتضن الإمارات أكثر من 10,000 مواطن أيرلندي وتعتبر الموطن الثاني لهم، ونحن نتطلع لمشاركتنا في معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تنظمه دبي نهاية العام، والذي أعلنا مشاركتنا فيه من خلال جناح سوف يكون الأول من نوعه في تاريخ مشاركتنا في هذا المعرض العالمي.

واحتفالاً بهذا اليوم، أضيئت مئات المباني والصروح في خمسين بلداً من حول العالم باللون الأخضر، بدءاً من المتاحف والأبراج وصولاً إلى التماثيل والملاعب، كما شاركت معالم جديدة باحتفالات هذا العام، ومن بينها ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، ولندن آي في إنجلترا، وسيتي هول في بانكوك، وشلالات نياغرا في كندا.

مبادرة

وتعليقاً على احتفالات «جلوبال جرينينج» لعام 2020، صرّح نيال جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية قائلاً: يمثل العام 2020 السنة العاشرة لمبادرة «جلوبال جرينينج» العالمية لهيئة السياحة الأيرلندية، ونحن نحتفل بها هذا العام في ظلّ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الخطير، وأودّ أن أستغلّ مبادرة «جلوبال جرينينج» للتعبير عن تضامننا مع شركائنا في القطاع السياحي وعن تعاطفنا معهم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «ستواصل هيئة السّياحة الأيرلندية نشر رسالة أيرلندا حول العالم لتذكير الناس في كل مكان بمناظرنا الرائعة، وتراثنا الغني، وثقافتنا العريقة، وقبل كل شيء، بشعبنا الودود والمحبّ، وسنكون مستعدين لطرح برنامجٍ مكثفٍ لبدء العام من جديد عندما يحين الوقت المناسب، وسنعمل جاهدين لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأعمال لتعويض شركائنا في قطاع السياحة».