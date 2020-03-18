برامج سلامة لضباط التفتيش في «جمارك دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

اتخذت جمارك دبي عدداً من الإجراءات التي تنسجم مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، إذ قامت الدائرة بتعقيم مبانيها ومراكزها الجمركية وجميع المحتويات والمرافق مع وضع أجهزة التعقيم في الممرات، هذا بالإضافة إلى إلغاء جهاز البصمة والاستعاضة عنها بكروت ذكية للحضور والانصراف، ويأتي ذلك كإجراء احترازي للوقاية من الفيروسات، هذا وقد اتبعت الدائرة برامج مختلفة تضمن السلامة المهنية والموجهة إلى ضباط التفتيش خلال تعاملاتهم المختلفة مع العملاء.

ونفذت العديد من المبادرات وفقاً لخطة الدائرة الاستراتيجية، تضمنت مبادرة المفتش الجمركي الآمن وهي حملة لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية، وكذلك توعيتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها في بيئة العمل، وتختلف هذه المخاطر باختلاف بيئات العمل من خور دبي إلى المطارات وصولاً إلى جبل علي.

هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية لضباط الجمارك عن السلامة والصحة المهنية للمفتشين، هذا بالإضافة إلى الورش التوعوية المستمرة التي ينظمها قسم البيئة والصحة والسلامة المهنية، ومنها ورش عمل توعوية عن الوقاية من الأمراض المعدية في موسم السفر والوقاية خلال فترة الصيف وتجنب الأمراض، وذلك قُبيل السفر إلى دول أخرى لتجنب نقل الفيروسات والعدوى، من خلال معلومات استرشادية للموظفين عبر الموقع الإلكتروني للدائرة والرسائل النصية للموظفين إذ تم تنفيذ خلال العام الماضي 7 دورات تدريبية متخصصة.

تمكين

وتعمل جمارك دبي على تمكين ضباط التفتيش في الدائرة في التعامل مع آلية تشغيل الأجهزة الخاصة لقياس الإشعاع والغازات السامة وأنواع الأجهزة المستخدمة، والوسائل المستخدمة للسيطرة على الإشعاع في المنافذ الحدودية ومناطق عبور البضائع والوقاية منه، والتعرف على طرود المواد المشعة والخطرة، والتعريف بالنظام التشريعي والرقابي للوقاية الإشعاعية، من خلال توفير العديد من التقنيات الحديثة المتطورة لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية.