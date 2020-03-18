خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس أيرلندا باليوم الوطني لبلاده

المصدر:
  • (أبوظبي - وام)
التاريخ:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مايكل دي هيغينز رئيس أيرلندا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مايكل دي هيغينز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى