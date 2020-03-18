افتتاح 5 مستشفيات في أبوظبي والعين لإعادة التأهيل ومرضى الإقامات الطويلة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلنت «أمانة للرعاية الصحية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتابعة لمستشفيات مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة، عن افتتاح 5 مستشفيات في كل من أبوظبي والعين لإعادة التأهيل، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وقبول مرضى الإقامات الطويلة من المستشفيات الحكومية والخاصة، وحصولها على اعتماد اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل«carf»، إضافة إلى الاعتماد الأمريكي لعلاج وتأهيل مرضى السكتات الدماغية، ومرضى الإقامات الطويلة لتمكين المستشفيات من الاستفادة من العدد المحدود للأسرة إضافة لتوفيرها رعاية خاصة لأصحاب الهمم.

وقال مارك ماجورتي المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات أمانة للرعاية الصحية لـ«البيان» إن المجموعة تخطط لافتتاح فرع جديد في دبي خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن جميع المستشفيات مجهزة بأفضل وأحدث التجهيزات ومزودة بأفضل الكفاءات الطبية والتمريضية المتخصصة بمرضى الإقامات الطويلة، لافتاً إلى أن جميع بطاقات التأمين الصحي التي وفرتها الدولة للمواطنين مقبولة لدى المجموعة.

حاجة

وأضاف: توفير مثل هذه الخدمات جاء من منطلق الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من الخدمات في الدولة خاصة مع ارتفاع نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية وحوادث السيارات التي غالباً ما ينتج عنها شلل تمام أو شلل جزئي يضطرهم للبقاء لفترات طويلة في المستشفيات لإعادة التأهيل، وهو ما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة كانت تنفق سنوياً على إرسال هؤلاء المرضى للخارج، لافتاً إلى أن بقاء هؤلاء المرضى في المستشفيات يشكل عبئاً على كاهل الفريق الطبي من جهة وعلى السعة السريرية لأقسام العناية المركزة من جهة أخرى، اﻷمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة أمام المرضى الآخرين من الحصول على سرير شاغر لتلقي الخدمة العلاجية.

اتفاقيات

وأوضح أن أمانة لديها اتفاقيات مع العديد من المستشفيات في الدولة تشمل نقل المرضى ممن هم بحاجة إلى رعاية صحية طويلة المدى إلى مستشفيات أمانة، لافتاً إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حالياً تتطلب إجلاء هؤلاء المرضى من المستشفيات الحكومية والخاصة نظراً لمحدودية الأسرة في غرف العناية المركزة، انطلاقاً من حرصها على التعاون مع الجهات الصحية خاصة في مثل هذه الظروف التي تواجهها المستشفيات الحكومية.

وبين أن الخدمات التي تقدمها مستشفيات أمانة تشمل خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأجل إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية، لافتاً إلى أن المجموعة حصلت على اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI وعلى اعتماد اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل«carf»، إضافة إلى الاعتماد الأمريكي لعلاج وتأهيل مرضى السكتات الدماغية، ومرضى الإقامات الطويلة، إضافة لتوفيرها رعاية خاصة لأصحاب الهمم ومرضى التشوهات الخلقية مثل ضمور الأعضاء.