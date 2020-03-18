الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن كورونا

المصدر: وام

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم حتى أمس الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، إجراء فحوصات مختبرية لـ 127000 حالة على المستوى الوطني للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتؤكد هذه الاحصائيات الجهود الاستثنائية، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتواء اثار الفيروس منذ ظهوره، حيث يتبين أنه تم فحص 13،020 فردا من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثرا بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وتشير احصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل الف نسمة.

وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.