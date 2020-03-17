شرطة رأس الخيمة تطلق خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شرطة رأس الخيمة خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم.

وكشف قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي عن إطلاق القيادة خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم ، في مبادرة إنسانية مجانية لنزلائها تهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذه المبادرة ترمي كذلك إلى تسهيل مهمة التواصل بين النزلاء وذويهم وهي خدمة تكفلت بها قيادة شرطة رأس الخيمة ، انبثاقاً من استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية التي أولت نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية جل اهتمامها ورعايتها.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير بيئة صحية آمنة .

وأضاف يتقدم ذوو النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق وزارة الداخلية ، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.