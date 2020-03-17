سفارة الإمارات في واشنطن تصدر بياناً للمواطنين في أمريكا

أصدرت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بياناً موجهاً إلى المواطنين المقيمين هناك قالت فيه: "الإخوة مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة، نود طمأنتكم بأن سفارة الدولة في واشنطن ووزارة الخارجية والتعاون الدولي على استعداد كامل لتوفير كل أشكال المساعدة الممكنة لكم في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار وباء فيروس كورونا".

وأضافت السفارة في بيانها: "نأمل منكم الحرص على اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية وإدارات المؤسسات التعليمية والمستشفيات في مناطق إقامتكم. إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات أو كنتم بحاجة للمساعدة يرجى التواصل مع السفارة على أرقام الهواتف التالية : 0012022432400 والرقم 0012024315530".