محمد بن راشد يصدر قرارا بترقية عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي إلى رتبة فريق

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بترقية معالي عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق تقديرا لجهوده و اسهاماته في مجال العمل الأمني و دوره في قيادة منظومة العمل الشرطي في إمارة دبي و التي جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التي تتمتع بأعلى درجات الأمن و الأمان.

و أعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية والمتابعة والتشجيع المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤكدا أن خدمة الوطن و السهر على أمنه و استقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار هو شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة كل في موقعه، أي جهد في حملها على الوجه الأكمل لتبقى دولة الإمارات رمزا للأمن والأمان ونموذجا يحتذى في إقرار القانون و تطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات الوطن وتحمي مقدراته.