8 إجراءات احترازية جديدة الزامية للمؤسسـات الغذائيـة في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

حددت بلدية دبي 8 إجراءات احترازية جديدة يتوجب على جميـع المؤسسـات الغذائيـة الالتزام بها في دبي اعتبارا من 16 مارس الجاري وحتى اشعار أخر ، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضمنت الاشتراطات الجديدة: عـدم بيـع أكثـر مـن 50 وجبـة فـي الطلبية الواحدة، وعـدم السـماح للزبـائن بالتواجـد فـي منطقـة الانتظـار، لتقليـل عدد الأشخاص في المؤسسة الغذائية.

كما يجب ألا تقل المسافة بين طاولة واخرى عن مترين، ويجــــب التركيــــز على زيــــادة عــــدد الطلبــــات الخارجيــــة "مــــع إتبــــاع إجراءات السلامة الغذائية"، إضافة إلى الالتزام باســتعمال الأكــواب والأدوات ذات الاســتخدام الواحــد عنــد تقــديم الأغذيــة والمشــروبات فــي المؤسســات التــي يوجــد بهــا غســـالات الأواني الآليـــة والتـــي تكـــون مســـتوفية لشـــروط درجـــات الحـــرارة المطلوبة، يمكن استخدام الأطباق والأواني العادية.

كما الزمت بلدية دبي في تعميم وجهته إلى جميـع المؤسسـات الغذائيـة في الإمارة، بتنظيف وتعقيم الطاولات المستخدمة مباشرة بعد مغـادرة الزبون، وعــدم الســـماح بـــدخول أي موظـــف أو زبـــون تظهـــر عليـــه أعـــراض الأنفلونزا، وإلغاء البوفيه المفتوح نهائيا.

وقالت بلدية دبي سيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد أعلاهوسيتم مخالفة المؤسسات الغذائيـة الغيـر ملتزمـة وفقـا للضـوابط المعمول بها من قبل إدارة سلامة الغذاء.