موارد الشارقة تضمن سلامة موظفيها بسلسلة تدابير احترازية للوقاية من "كورونا"

المصدر: الشارقة - البيان

طبقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة تدابير احترازية ضمن خطتها للتعامل مع فايروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي . وذلك ضمن إطار جهودها لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية لشريحة الموظفين ، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة لتفادي فرص انتشار هذا الفايروس حرصاً على سلامة الجميع .

حيث كانت البداية بإيقاف استخدام بصمة الإصبع في جهاز الحضور والانصراف لجميع موظفي الدائرة بكافة مبانيها وأفرعها ، والاستعاضة عن ذلك باستخدام بطاقة العمل الإلكترونية.

كما تم القيام بعمليات تهوية وتعقيم لكافة مباني الدائرة وأفرعها. شملت تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة، وكذلك أماكن استقبال المتعاملين والمرافق المختلفة في المقر الرئيس للدائرة وكافة أفرعها.

وتلتزم الدائرة بتطبيق إجراءات التعقيم والتطهير المنتظمة داخل مبانيها ، بالإضافة إلى توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل والحث على استخدامها باستمرار. ووفقاً للتعاميم فقد فعلت الدائرة نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية وهم الحوامل و ذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً . من خلال تنفيذ المهام الوظيفية باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والتواصل عن بعد .

كما أقرت الدائرة إلغاء وتأجيل كافة الفعاليات والمناسبات التي تقتضي تجمعات للموظفين أو مراجعي الدائرة. وإيقاف البرامج التدريبية والتأهيلية وحثت المراجعين والباحثين عن عمل على استخدام الوسائل التكنولوجية للتواصل مع الدائرة . حرصاً على منع التجمع والحشد داخل مقر الدائرة وأفرعها وإداراتها المعنية بخدمة المتعاملين ، والتواصل المباشر مع الجمهور حفاظاً على السلامة العامة .

ووجهت الدائرة المعنيين من الموظفين وجهات ودوائر حكومة الشارقة بتجنب السفر إلى خارج الدولة للمهمات الرسمية ودواعي العمل إلا في حالات الضرورة القصوى. وبخاصة الدول الأكثر تضرراً من انتشار الفايروس.

كما دعت الدائرة إلى عقد الاجتماعات عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة ، والمنصات والوسائط الإلكترونية باستخدام تقنيات الهواتف والفيديو وبرامج التكنولوجيا المخصصة لهذا الشأن. و حثت الموظفين على التزام المنزل في حال الشعور بأية أعراض مرضية معدية مثل السعال والزكام ، ومراجعة دور العلاج الطبية واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.